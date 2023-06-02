Американские аналитики в своем отчете пишут, что бойцы «ЛСР» и «РДК» в первый день лета осуществили очередной рейд в Белгородскую область. Российские добровольцы показали трофеи и сообщили об освобождении новых территорий РФ, информирует «НБН».

В ISW отмечают, что новый прорыв в приграничный регион вызвал возмущение в информационном пространстве страны-агрессора, среди россиян начала нарастать тревога. При этом Кремль пытается «развернуть» ситуацию в свою пользу.

Москва устроила эвакуацию из населенных пунктов Белгородской области, которые попадают под обстрелы, оборонное ведомство РФ охарактеризовало рейд «ЛСР» и «РДК», как попытки «вторжения» — все это Кремль намерен использовать для изображения войны в Украине как экзистенциальной угрозы для страны.

Эксперты добавляют, что с помощью ограниченных рейдов российские добровольцев в приграничье государства-террориста Москва намерена получить поддержку граждан для продолжительных боевых действий.

Отметим, что российские пропагандисты устроили истерику из-за прорыва в Белгородскую область. Рупор путинского режима Ольга Скабеева заявила, что в регионе «никого нет», призвав отправить туда войска РФ из Украины.