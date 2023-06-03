Об этом пишет «НБН» со ссылкой на главу ГВА

Так, с его слов известно, что российское оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории города Славянск, который находится в Донецкой области. К слову, никто из гражданских не пострадал.

«Не очень хорошее утро. Попадание вражеской ракеты по улице Центральной, возле Дома быта. Держимся. Мы вместе, берегите себя» — заявил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

К слову, другие подробности касательно ракетного удара по территории города Славянск остаются нераскрытыми. Также известно, что некоторые телеграм-каналы опубликовали кадры с месте происшествия. На них видно разрушенные дома.

Примечательно, что это уже далеко не первый случай, когда российские оккупационные войска наносят удары по территории города Славянск и других приближенных населенных пунктов

Отметим, ранее мы писали о новых потерях оккупантов.