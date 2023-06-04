Об этом, как пишет «НБН», сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

Ведомство отмечает, что сегодня противник в очередной раз предпринял попытку проникновения ДРГ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое, что в Харьковской области. Однако это закончилось неудачей для врага.

Ранее в среду, тридцать первого мая руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что российская ДРГ, которая пыталась проникнуть в регион, была вынуждена отступить с потерями в личном составе.

Напомним, ранее мы уже писали о попытках подорвать самолет А-50 на территории Российской Федерации.