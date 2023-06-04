Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу КМВА Сергея Попко.

Попко сообщил, что силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, ночью, во время ночной атаки по городу смогли найти и уничтожить все воздушные цели еще на дальних подступах.

«Ночью рашисты атаковали Украину ракетами, которые традиционно были запущены из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС, и БпЛА.

По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города – ПВО уничтожила еще на дальних подступах» — написал в своем телеграм-канале Сергей Попко.

К слову, в последнее время россияне начала активно обстреливать украинские территории. Особенно сильно страдает столицы — Киев. Там ракеты, а также дроны-камикадзе слышно каждый день.

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