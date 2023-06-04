Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на не интервью Данилова изданию Corriere.

Во время интервью итальянский журналист спросил в украинского главы Совбеза, почему воины Вооруженных сил Украины удерживали Бахмут столь долгое время. На что Данилов ответил, что бойцы украинской армии должны защищать все свои городе, так как если не оказывать сопротивление, то Российская Федерация могла бы захватить Украину.

Помимо этого во время интервью была затронута тема о потерях украинской и российской армии в боях за Бахмут. Данилов сообщил, что за все это время под Бахмутом погибло около 23 тысячи российских военных, на вопрос о том, сколько погибло бойцов Вооруженных сил Украины Данилов ответил, что где-то в 7,5 раза меньше чем россиян. То есть, если верить словами Данилова то потери ВСУ в боях за Бахмут составляют около 3-4 тысяч человек.

Прямая речь Данилова: «С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных как наемников в Бахмуте, погибло 22 816 человек.

Наши потери были в 7,5 раз меньше.

Мы не имеем права сдавать наши города».

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