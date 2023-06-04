Об этому сообщает «НБН» со ссылкой на аккаунт Михаила Подоляка в социальной сети Twitter.

На своем аккаунте представитель Офиса президента Украины написал о том, что то, что происходит сейчас на территории Белгородской области, в том числе и вблизи населенного пункта Шебекино можно называть концом эпохи и «путинской стабильности».

Также он отмечает, что самим россиянам нужно внимательно присмотреться к тому, что происходит в Белгородской области. А именно, как сказал Подоляк — там полная разруха, чиновники, которые убегают, тотальные обстрелы жилых кварталов армией Российской Федерации, мародерство и полный хаос.

Но самое главное, как сказал Михаил Подоляк — это полное игнорирование того, что происходит сейчас на территории Белгородской области. Ведь ни один телеканал не показал, какие события сейчас происходят в Шебекино.

Отметим, ранее Подоляк ответил Пескову на его скандальные заявления.