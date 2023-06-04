Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Сырского.

Он рассказал о том, что за последнее время украинские военные смогли совершить успешную контратаку на Сватовском направлении. В результате воины ВСУ смогли продвинуться на 400 метров. Таким образом у врага возникли серьезные проблемы.

Помимо этого стоит отметить, что Александр Сырский побывал на передовой и отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины не только хорошо обороняются, но и проводят успешные контратаки.

Также командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины рассказал, что оккупанты пытаются подкрепить свои силы так называемыми отрядами «Шторм Z», которые полностью состоят из заключенных. Россияне ведут активные наступательные действия в районе населенных пунктов Белогоровка, Максютовка, Макеевка и прочее.

Отдельно стоит отметить, что генерал-полковник Сырский поблагодарил воинов за качественную работу и отметил бойцов 92-й механизированной бригады.

Также мы писали о потерях оккупантов за прошлые сутки.