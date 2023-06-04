Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Генштаба в социальной сети Facebook, за минувшие сутки украинские военнослужащие уничтожили 470 захватчиков РФ.

Кроме того, враг потерял на нашей земле на протяжении суток восемь единиц танков, десять единиц ББМ, двадцать две артиллерийских системы, одну реактивную систему залпового огня, два средства ПВО, десять беспилотников, четыре единицы спецтехники, а также шестнадцать единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Госдуме заявили о полном провале первоначального плана Путина по войне против Украины.