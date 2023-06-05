Как информирует «НБН», о последствиях ночных ударов по Никополю рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он подчеркнул, что россияне два раза обстреляли Никополь этой ночью.

Согласно словам Лысака, в результате ударов РФ по Никополю были повреждены церковь и одно из частных предприятий. Были побиты девять жилых домов. Также повреждена хозяйственная постройка и линия электрических передач.

Никто из местного населения Никополя, в результате вражеского обстрела, к счастью, не пострадал.

Помимо того, руководитель областной военной администрации добавил, что оккупационные силы атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами-камикадзе «Шахед».

Напомним, ранее мы уже сообщали об ударе РФ по Днепропетровской области, в результате чего пострадал 8-летний ребенок.