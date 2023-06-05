Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Харьковской ОГА.

В ОГА рассказали о том, что по предварительным данным известно, что российские оккупанты совершили обстрел Харьковской области, а точнее города Балаклея с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч».

В результате этого обстрела, по данным Олега Синегубова известно о как минимум девяти раненых. При этом трое из них находятся в достаточно сложном состоянии. Все пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, глава Харьковской ОГА отметил, что армия Российской Федерации нанесла удар из РСЗО исключительно по частном секторе, где присутствовали только гражданские объекты.

Отметим, что российские оккупанты достаточно часто обстреливают территорию Харьковской области из разных видов вооружения.

Ранее мы писали о том, что оккупанты обстреляли Торецк.