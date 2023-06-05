Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщения РДК и Легиона «Свобода России», на территории Белгородской области был убит в ходе стрелкового боя полковник ВС РФ Андрей Стесев.

Согласно обнародованному сообщению, во время совместной операции представителей РДК и ЛСР в Белгородской области был убит Стесев Андрей Васильевич, военнослужащий ВС РФ гвардии, полковник.

В подтверждение своим словам бойцы ЛСР опубликовали удостоверение личности якобы Андрея Стесева. При этом там добавили, что полковник погиб в бою с оружием в руках, однако его руки до этого были по локоть в крови, ведь по его приказу его же подчиненные систематически терроризировали население Белгородской области.

Кроме того выяснилось, что именно этот самый Андрей Стесев убивал мирное население в Чечне, Абхазии, Югославии, а также Украине.

Напомним, ранее в США прокомментировали рейд РДК и ЛСР в Белгородскую область.