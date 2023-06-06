Как информирует «НБН» со ссылкой на «Армія Inform», в эфире национального телемарафона Игнат подчеркнул, что 50 систем ПВО «Пэтриот» — это вполне реальная цель, хоть и достаточно амбициозная. Эти комплексы нужны Украине для защиты неба от атак со стороны агрессора.

Вспоминая о словах президента Украины Владимира Зеленского о том, что нашей стране для защиты неба нужны пятьдесят единиц ЗРК Patriot, отметил, что хоть это и амбициозная цель, но Киев будет идти к этому в любом случае. Ведь и «Пэтриот» работает против баллистических ракет, и SAMP-T – тоже. Да и без других систем нам тоже никак не обойтись.

Вышеуказанные системы ПВО, а также NASAMS, IRIS-T – они должны заменить советское старое вооружение. Именно поэтому, как добавил Игнат, цифры в пятьдесят батарей не должны никого пугать. Конечно же, это дорого, но это не все сразу, а постепенно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что этой ночью ПВО Украины уничтожили 35 из 35-ти выпущенных врагом ракет.