Как информирует «НБН», в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ говорится о том, что РФ выпустила по нашей стране в ночное время ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 в количестве тридцати пяти единиц. Наши защитники уничтожили в небе над Украиной все вражеские цели.

Так, сообщается, что в период с 00 часов 30 минут до 04 часов 00 минут враг, применяя шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс выпустил по территории Украины тридцать пять крылатых ракет из района Каспийского моря.

Большая часть выпущенных россиянами крылатых ракет летела в направлении столицы Украины Киева. Но силы и средства украинской ПВО, а также Вооруженные силы нашей страны уничтожили все тридцать пять вражеских целей.

Напомним, ранее мы уже писали о попадании по аэродрому в Кропивницком во время ночной ракетной атаки РФ.