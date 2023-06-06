Как информирует «НБН», в своем видеообращении к народу Украины Зеленский отметил, что катастрофа, которую создали войска Путина на Каховской ГЭС не сможет повлиять на нашу страну в плане деоккупации захваченных врагом территорий Украинского государства.

По его словам, эта проблема точно не остановит Украину и украинцев. Так или иначе, но ВСУ освободят всю захваченную россиянами украинскую территорию. А каждый теракт, воплощенный в реальность Россией, только увеличивает сумму репараций, которые Москве все равно придется выплатить за свои преступления. При этом это вовсе не увеличивает шансы захватчиков остаться на территории Украины.

Кроме того, украинский лидер высказал слова благодарности всем сотрудникам ГСЧС, военнослужащим, представителям местных общин и регионам, которые оказывают помощь людям из южных районов, оказавшихся под угрозой из-за подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что два села в Херсонской области полностью ушли под воду.