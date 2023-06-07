Как информирует «НБН», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона, что контрнаступление ВСУ однозначно будет проходить по плану Украины. А начнется оно тогда, когда это будет определено заседанием Ставки верховнокомандующего. И действия россиян точно не смогут этому помешать.

В это же время Данилов добавил, что Украина имеет собственные планы насчет контрнаступления. В настоящее время они еще не раскрыты.

Он призвал набираться терпения и подождать. А ждать, по его словам, осталось не так уже и долго.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Данилов озвучил, кто отдал приказ на подрыв Каховской ГЭС.