Как информирует «НБН», об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Radio NV.

Согласно его словам, захватчики отступают. Часть их подразделений была отведена раньше. Несмотря на то, что на передовых позициях количество противника было небольшим, их командование из соображений реализации данного террористического акта даже не проинформировало личный состав о времени осуществления подрыва.

Представитель ГУР МОУ добавил, что захватчики отходят на позиции, которые ими были предварительно подготовлены.

Напоследок Юсов подчеркнул, что на юге и востоке захваченных территорий такого рода подготовка имеет несколько линий обороны и носит эшелонированный характер. Именно на одну из таких подготовленных позиций в настоящее время происходит уход вражеских сил.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление о том, что никакие действия россиян не помешают контрнаступлению ВСУ.