О том, как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады проводят локальную наступательную операцию по флангам противника на Бахмутском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, размещенный в официальном Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Защитники Украины скрытно продвигаются с флангов, из-за чего путинская армия вынуждена покидать свои позиции в окрестностях Бахмута. На опубликованном видео можно детально рассмотреть, как именно выглядят штурмовые действия во время стрелкового боя: бойцы активно перемещаются окопами, прикрываясь растительностью, и, как следствие, результативно наступают на врага.

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