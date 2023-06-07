Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что военные преступники России осуществили акт очередного военного преступления. Цель подрыва дамбы Каховской ГЭС – это недопущение продвижения войск Украины.

Также в сообщении говорится, что в результате террористического акта РФ порядка восьмидесяти населенных пунктов теперь находятся в зоне подтопления.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлияет на деоккупацию украинской территории.