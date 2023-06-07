Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление замглавы Энергодара Ивана Самойдюка в эфире радио «Новости Приазовья«.

Представитель Энергодарской мэрии рассказал о том, что жителям города необходимо покинуть свое место пребывания, так как, по словам заместителя главы Энергодара оккупанты могут сделать что угодно, к тому же, после подрыва Каховской АЭС.

Помимо этого Самойдюк заявил, что на данный момент на Энергодарской атомной электростанции присутствует достаточно большое количество различной техники, боеприпасов и других видов вооружения, что является очень и очень опасно.

Самойдюк отмечает, что ситуация в городе может выйти из под контроля фактически в любую секунду, поэтому местным жителям лучше всего покинуть территорию Энергодара.

Также он отмечает, что в случае, если на данный момент кто-то из жителей Энергодара не может покинуть город, если есть транспорт его нужно держать всегда заправленным. Кроме того, все документы, а также тревожные вализы должны быть собраны заранее.

Напомним, ранее в МОЗ рассказали, почему жителям Херсонщины и Запорожья не следует пить колодезную воду и есть рыбу.