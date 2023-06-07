О том, что на дне Каховского водохранилища могло оказаться высокое количество вредоносных веществ — химикатов, возбудителей инфекционных заболеваний с кладбищ/уборных/свалок, которые теперь, вероятно, попали в колодцы и водоемы в зонах, подтопленных из-за подрыва ГЭС, пишет «НБН», ссылаясь на предостережение, опубликованное в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

В частности, жителям регионов настоятельно рекомендуют:

пить исключительно бутилированную/привозную воду;

воду для приготовления пищи/хознужд брать лишь из проверенных источников;

кипятить/дезинфицировать воду, набранную для питья или мытья фруктов/ягод/кухонных принадлежностей;

исключить из рациона подмоченные продукты, включая домашнюю консервацию;

термически обрабатывать все продукты;

с тщательностью мыть руки мылом;

не надевать подмоченную одежду без предварительной стирки.

Кроме того, в течение ближайших 3-5 дней, как в Херсонской, так и в Запорожской областях, по причине резкого падения уровня воды, может фиксироваться массовый мор рыбы, и потому собирать/употреблять такие «дары рек», категорически запрещено — можно заболеть ботулизмом.

Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ назвали причину, по которой оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.