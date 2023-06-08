Как информирует «НБН», во время форума «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины» об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

Министр отметил, что мы имеем весьма хорошие перспективы, чтобы иметь на балансе ракеты украинского производства с дальностью поражения более одной тысячи километров.

Он подчеркнул, что исполнять данную программу будут ни кто иной, как украинские производства. Также высокопоставленный чиновник напомнил об успешном проекте «Нептун». Именно благодаря последнему флагманский борт «Москва» пошел на морское дно.

Напомним, ранее Резников рассказал о том, будут ли во время контрнаступления ВСУ применять истребители F-16.