О том, что в период проведения летнего контрнаступления ВСУ на оккупантов, Украина будет вынуждена отказаться от истребителей F-16, однако защитники нашей страны задействуют все имеющиеся системы наземных вооружений, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы Министерства обороны Украины Алексей Резникова, опубликованное изданием NHK.

В частности, по мнению Резникова, истребители F-16, которые так давно намеревается получить Украина, существенно не повлияют на ситуацию этим летом, несмотря на то, что в определенных странах Запада уже либо обучают, либо предложили провести подготовку украинских летчиков для пилотирования указанных истребителей.

По словам главы Министерства обороны Украины, такая отсрочка вызвана тем, что для полноценной подготовки украинских пилотов не только необходимо время, но Украине еще и придется договориться со странами-партнерами относительно обеспечения инженерами и сервисным персоналом, которые смогут заниматься техобслуживанием и восстановлением данных сложных самолетов. Таким образом, ВСУ будут готовы разместить F-16 осенью или зимой.

Ранее мы писали о том, как глава Минобороны Резников высказал свое мнение по поводу мирной инициативы Индонезии.