Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Минобороны Украины.

К слову, российские оккупационные войска вечером, в четверг вновь совершили массированный ракетный обстрел по территории Украины с применением крылатых ракет и беспилотников. Один из таких снарядов был запущен по Умани, там он попал в магазин.

Представители Министерства обороны Украины опубликовали видео, на котором четко видно момент прилета российского снаряда по магазину в Умани. Также там прокомментировали это словами: «Вчера российские террористы нанесли ракетный удар по местному продуктовому магазине».

К слову, оккупанты достаточно часто совершают обстрелы гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Этой же ночью российские оккупанты атаковали Житомирскую область.