О том, как спасатели провели устранение последствий атаки оккупантов на населенный пункт в Житомирской области, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как стало известно, в ночь на эту пятницу, 9-е июня, в одном из городов Житомирской области, вследствие падения обломков российских ракет, были практически уничтожены 4 дома и повреждены 30. В результате обстрела оккупантов, 1 человек погиб и еще 3 имеют травмы разной степени тяжести. Также, успешно ликвидировано возгорание разрушенного жилого дома, включая остатки разрушенного на площади в 300 квадратных метров.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ближайшем будущем, Украина сможет получить ракеты собственного производства, дальность полета которых будет превышать 1 000 километров.