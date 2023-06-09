Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Звягельский городской совет.

Так, по официальным данным стало известно, что в результате этой ракетной атаки по территории Житомирской области погиб один человек, также присутствуют и раненые. Местные власти сообщают, что российские оккупанты попали прямо в жилой сектор, где не было никаких важных объектов.

Городской глава Звягеля Николай Боровец заявил, что из-за таких действий российских оккупантов было разрушено 6 домов. При этом он отметил, что данная информация уточняется.

«В результате очередной ракетной атаки врага ночью 9 июня произошло попадание в жилой массив частного сектора нашей общины» — заявили местные власти.

К слову, армия Российской Федерации достаточно часто наносит ракетные удары по жилым кварталам в различных областях Украины.

Напомним, ранее Резников анонсировал новую ракетную программу для

Украины.