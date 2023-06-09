Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

Во время телеэфира представитель Сил обороны Украины Сергея Череватый рассказал о том, что бойцы Вооруженных сил продолжают совершать штурмовые действия на Бахмутском направлении. По его информации становится известно, что в некоторых местах украинским воинам удалось продвинуться более чем на один километр. Также он отмечает, что все это проводится в рамках оборонительных действий, которые длятся уже несколько месяцев.

Примечательно, что главной причиной, по которой бойцы ВСУ продвигаются на на данном направлении Череватый назвал ротацию противника.

«Воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, что те подразделения, которые заходят, еще не до конца знают местность, не провели соответствующие рекогносцировки и слаживания, мы нанесли удары и уже несколько дней проводим штурмовые действия» — заявил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты атаковали территорию Житомирщины.