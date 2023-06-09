О том, что на морском побережье города Одесса, очевидцы находят мебель, кухонную технику и практически целые жилые постройки, принесенные рекой из Херсона, пишет «НБН», ссылаясь на подробную видеоподборку, опубликованную в «Ліга.Новости».

В частности, на интернет-ресурсах Одессы, появились видеоролики с обломками жилых домов, диванами и различной техникой, которые после теракта путинской армии, вынесло течением Днепра из Херсона в акваторию Черного моря, а потом прибило к берегу: на кадрах видны не только относительно легкая мебель, но и холодильник, баллон со сжиженным газом, обломки от домов (кирпичи и окна) и прочие вещи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что во время спасения херсонцев от большой воды погиб защитник Украины.