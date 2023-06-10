Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на ОК «Юг«.

Представители ОК «Юг» заявили о том, что российская оккупационная армия ночью атаковала украинскую территорию иранскими дронами-камикадзе «Shahed 131/136». По данным сил противовоздушной обороны все БПЛА были уничтожены, но, к сожалению из-за падения обломков есть раненые и погибшие.

Сообщается, что некоторые обломки попали в жилой дом, в результате чего в одной из квартир местных жителей случился пожар. По последним данным известно, что в результате этого происшествия 10 людей получили ранения, а также трое погибли.

«Во время ночной дроновой атаки в Одесской области силами противовоздушной обороны все «Shahed-131/136» уничтожены.

В результате воздушного боя, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки, вызвали возгорание» — заявили представители оперативного командования «Юг».

Отметим, ранее мы писали о ракетном ударе по магазину в Умани.