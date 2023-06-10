Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Прокудина в телеграм-канале.

Так, с его слов становится известно, что на территории Херсонской области уровень воды уже спадает. Средний уровень затопления на данный момент составляет — 4,72 метра, вода уже отошла на 31 сантиметр.

В то же время, глава Херсонщины отмечает, что спасательная операция проводится до сих пор, так как из-за подрыва Каховской ГЭС достаточно большое количество людей находятся в опасности. Прокудин сообщил, что только за вчерашние сутки удалось эвакуировать 248 людей, в общем это уже 2588 людей, которых удалось спасти из опасных районов. Также стоит отметить, что в результате этого происшествия в некоторых районах Херсонщины присутствуют погибшие.

Помимо этого стоит отметить, что несмотря на то, что уровень воды начал спадать ситуация может ухудшиться в том случае, если на Херсонщине начнутся дожди.

Ранее Шмыгаль рассказал, как подрыв Каховской ГЭС скажется на других странах.