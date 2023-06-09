Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Шмыгаля во время заседания Кабмина.

Так, с его слов становится известно, что по состоянию на сегодня убытки от подрыва Каховского водохранилища составляют около 55 миллиардов гривен, при этом — эти цифры являются не конечными и вскоре сумма может увеличиться.

Также он отмечает, что из-за российского преступления значительная часть сельскохозяйственных предприятий оказались подтоплены, что очень серьезно может повлиять на экспорт различной продукции в другие страны мира. Поэтому, Шмыгаль призывает к тому, чтобы страны Европейского союза и прочие союзники оказали Украине поддержку в данном вопросе, так как подрыв Каховской ГЭС является проблемой мирового масштаба.

К слову, по данным Укргидроэнерго возобновление Каховской гидроэлектростанции будет стоит приближенных 1 миллиард евро. Также власти отмечают о договоренностях с Международным банком об оценке убытков, которые нанесла Россия.

Ранее в Энергоатоме рассказали детали о ситуации на ЗАЭС.