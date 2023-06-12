О том, что на территории временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области, уже которую ночь подряд не только слышна «бавовна», но и фиксируются звуки стрельбы, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, без какой-либо значительной паузы в инцидентах, то есть уже 2-ю ночь подряд, в Мелитополе что-то гремит. В частности, в ночь с субботы на воскресенье, с 10-го на 11-е июня, захватчики устроили между собой некие «разборки» в период действия комендантского часа, прямо посреди улицы, в северной части данного города: представители оккупационной военной полиции открыли стрельбу по бойцам ВС РФ, мобилизованным из Осетии, — есть 1 погибший и еще 2 раненых осетина. Кроме того, в ночь на этот понедельник, 12-е июня, «суматоха» так и не утихла: около 12 часов, что-то громко взорвалось в западных районах города, о чем рассказали очевидцы из Юровки и Нового Мелитополя.

Таким образом, можно сделать определенные выводы — оккупанты самостоятельно ликвидируют друг друга без участия защитников Украины.

Ранее мы писали о том, что в Херсонской ОВА опубликовали фотосвидетельства обстрела, совершенного оккупантами 11-го июня.