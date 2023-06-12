О том, ВС РФ сбросили несколько управляемых авиационных бомб по населенному пункту Казацкое в Херсонской области, и один такой мощный боеприпас упал поблизости от детского садика, пишет «НБН», ссылаясь на информацию и фото, опубликованные в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.

В частности, на указанное село, с российских боевых самолетов было скинуто 2-ве управляемые авиабомбы: один снаряд попал на придомовую территорию 5-этажки, а второй — вблизи с детским садом. Отметим, что согласно сведениям чиновников местной администрации, вследствие атаки ВС РФ, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Министерстве обороны Украины сообщили об освобождении населенного пункта в Донецкой области.