Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, сегодня, 14 июня, на условиях анонимности ответственные за оборону западные чиновники заявили, что с начала контрнаступательных действий украинские защитники смогли продвинуться приблизительно на семь километров вглубь захваченной россиянами территории, а также деоккупировать как минимум четыре села.

Говоря об успехах Украины, западные чиновники отметили, что войска Путина также хорошо подготовились к наступлению ВСУ. Именно по этой причине продвижение пока что является медленным.

Собеседники представителей прессы отметили, что войска РФ в целом хорошо держат оборону со своих хорошо подготовленных позиций и отступают между тактическими линиями. Для украинских сил, по их словам, такой маневренный подход к обороне является сложны и дорого стоит ВСУ.

Но, несмотря на это, западные чиновники считают, что первые контрнаступательные действия ВСУ являются более чем «зондирующей операцией».

По оценкам собеседников СМИ, действия ВСУ являются полномасштабным перемещением бронированной техники и тяжелого вооружения в зону безопасности РФ, а также продвижением вперед. Минные поля и другие препятствия делают это продвижение медленным, что и ожидалось. Но, как подытожили западные чиновники, ВСУ будут продолжать двигаться вперед.

Напомним, ранее российский террорист Гиркин сделал заявление о том, что он не исключает скорого наступления ВСУ на Донецк.