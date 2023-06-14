Как информирует «НБН», об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в своем ТГ-канале. При этом в сообщении отмечается, что такими своими действиями враг пытается посеять страх и панику среди гражданского населения Украины.

Также в ЦПД говорят, что в обнародованном российской пропагандой ролике враг показывает, как подрывается «Северный поток-2» и Каховская ГЭС. В самом конце обнародованного видео россияне выставили фотографию Запорожской атомной электростанции и дату 03.07.2023. Это свидетельствует о возможном теракте на территории Запорожской АЭС.

Согласно данным Центра противодействия дезинформации, данные действия россиян имеют две цели. Одна из них – это снять с себя ответственность за совершенное, обвинив при этом во всем вышеперечисленном украинскую сторону. Вторая – запугать граждан Украины вероятным терактом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что жителям Энергодара советуют покинуть город.