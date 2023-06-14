Как информирует «НБН», видео первых минут спасательной операции, на котором запечатлено, как правоохранители, спасатели и местные жители вытаскивают мужчину и женщину из-под завалов обрушившегося в результате ракетного удара здания, было опубликовано ТГ-каналом Патрульной полиции Украины.

Как известно, в результате террора со стороны России в Краматорске сегодня погибли два человека и два получили ранения.

Правоохранительные органы пояснили, что в пять часов утра ракеты, выпущенные армией Путина, разрушили десятки частных домов, в том числе и те, где проживали патрульные батальона Славянск и Краматорск.

Сама спасательная операция проходила несколько часов. И только благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, спасателей, парамедиков, а также соседей, из-под завалов удалось вытащить живыми женщину и мужчину.

Напомним, что Краматорск уже далеко не первый раз оказывается под обстрелом со стороны российских оккупантов.