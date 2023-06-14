Как информирует «НБН», руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Телеграм написал, что количество погибших в результате атаки РФ по городу, тринадцатого июня, возросло до двенадцати человек. В ночное время в больнице скончался еще один мужчина, который получил множественные ожоги. Ему было 67 лет.

Также Вилкул напомнил о том, что сегодня в Кривом Роге объявлен траур по погибшим мирным гражданам от прилета российской ракеты.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о ночном ударе РФ по Одессе, в результате чего погибли мирные люди.