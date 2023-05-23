О том, что различные «рупоры Кремля» весьма активно тиражируют сведения, касающиеся нахождения главнокомандующего ВСУ Залужного «в критическом состоянии» в главном военном госпитале, где «борются за его жизнь», вследствие якобы полученного ранения, но такая недостоверная информация является обманом, пишет «НБН», ссылаясь на интервью замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр, опубликованное в «ТСН».

По словам Маляр, она общалась с Залужным по телефону, буквально в понедельник — вечером 22-го мая, и помимо недавнего обсуждения текущих рабочих моментов, замглавы Минобороны еще и частенько звонит, чтобы просто спросить у главнокомандующего — «Как вы?». На такие вопросы Залужный обычно «отшучивается». Таким образом, все то «разное», что «пишут» россияне, включая и так называемый «запой», — полная «чушь», так как военные придерживаются «очень жесткой дисциплины», чтобы результативно исполнять вовсе «другие задачи».

Маляр подчеркнула:

И это просто смешно читать. Но у россиян логика русская.

Ранее мы писали, как Маляр объяснила, могут ли защитники Украины вторгаться на территорию РФ.