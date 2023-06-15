О том, что в этот четверг, 15-го июня, в Российской Федерации начали «судебный процесс» на 22-мя пленными «азовцами», стойко оборонявшими от путинской армии Мариуполь, но позднее захваченных ВС РФ (в мае прошлого года), пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Associated Press.

Как стало известно, «судьи» могут определить «азовцам» наказание на срок от 15-ти лет до пожизненного заключения, если украинцев признают виновными, что не подвергается сомнению.

Отметим, что ранее российский «суд» выдвинул обвинения в отношении 24-х «азовцев», но 2-х успели обменять на пленных оккупантов: среди присутствующих на сегодняшнем «судилище» осталось 22-а обвиняемых — 8-мь женщин, которые, согласно открытой информации, работали обычными поварами в батальоне «Азов».

Ранее мы писали о том, как западные чиновники прокомментировали начало контрнаступления ВСУ.