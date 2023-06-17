Как информирует «НБН», об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Согласно словам главы Херсонской ОВА, вчера вечером был избит известный волонтер. Мужчина занимался бесплатной перевозкой местного населения из опасных территорий региона. Его подло избили два человека. Били до того момента, пока он не упал. А дальше продолжали бить ногами.

Александр Прокудин также добавил, что обидчики мужчины уже установлены. Эти люди зарабатывают сейчас на перевозке пассажиров, пользуясь тем, что люди попали в сложные обстоятельства из-за агрессии России.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются с нападавшим. Было зарегистрировано уголовное производство по части второй статьи 296 УК Украины – «Хулиганство».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что за минувшие сутки российские войска 75 раз обстреляли Херсонскую область.