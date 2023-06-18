Как информирует «НБН», некоторые детали об этом есть в материале «ДонПресс» со ссылкой на ТГ-канал «Петренко+Сводки».

Так, в материале отмечается, что после того, как украинские защитники взяли и зачистили Пятихатки, Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия на Васильевском направлении. Они продвигаются в сторону села Жеребянки.

Также появилась информация о том, что Россия перебросила на данное направление значительные резервы и технику, в том числе РСЗО, ТОС-2, а также ТОС-1А.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что ВСУ нанесли мощный удар по одному из складов оккупантов на юге Украины.