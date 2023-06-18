Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении городского совета Одессы.

В сообщении отмечается, что вода в лимане и Черном море весьма плохого качества. Согласно информации мэрии, купание несет опасность для здоровья населения города.

Таким образом, отныне купание людей на пляжах города Одесса запрещено. Данное решение было принято во время внеочередного заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций семнадцатого июня.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ударе по Одессе.