Как информирует «НБН», об этом говорится в ТГ-канале Воздушных сил ВСУ. В Одесской же областной военной администрации заявили, что в регионе работают системы ПВО.

В сообщении областной военной администрации говорится, что страна-агрессор атакует южную часть Украины. Работают украинские Силы обороны. До окончания воздушной тревоги следует оставаться в укрытиях. Кроме того в ОВА предостерегли украинцев от съемок работы ПВО.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ также подтвердили информацию о том, что взрывы в Одессе – это работа противовоздушной обороны Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Одессе все пляжи были признаны непригодными для купания.