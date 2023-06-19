В интервью журналисту Валерию Калнышу спикер ГУР МОУ сообщил, что начальник украинской разведки реагирует своим «фирменным» смехом на фейки рупоров путинского режима о его «смерти» и в определенной мере радуется такому вниманию со стороны пропагандистов, информирует «НБН».

По словам Юсова, с начала вторжения россияне неоднократно пытались устроить покушения на главу государства и представителей военного командования и спецслужб.

Представитель разведки отметил, что страна-агрессор не может победить Украину на поле боя, поэтому пытается ликвидировать ее военно-политическое руководство.

Спикер ГУР отметил, что пока пропагандисты РФ «хоронят» Буданова, генерал продолжает свою работу, в частности, для того, чтобы раскрывать планы врага и уничтожать его.

Ранее Юсов рассказал, сколько раз россияне пытались убить Буданова.