Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram опубликовал видео рассказа военнопленного об ужасном состоянии армии Путина в районе Бахмута, информирует «НБН».

Захватчик родом из Горловки Донецкой области сообщил, что в прошлом году 18 февраля ему позвонили с работы. Сержа получил распоряжение прийти в дом культуры шахты «Кочегарка». Мужчину записали, погрузили в автобус и увезли, как он думал, на военные сборы.

На следующий день «освободитель» оказался под Зайцево Бахмутского района с каской старого образца, ограниченным количеством патронов к автомату и без бронежилета. Первое время оккупанты голодали, позже им на 2-3 дня начали выдавать мешок хлеба на всех.

Сержа занимался в основном тем же, что и остальные – рыл траншеи на позициях и выносил раненых. Он боялся сбежать с поля боя, поскольку опасался тюремного срока за дезертирство, ведь растит двух дочерей.

По словам захватчика, он сам сдался в плен защитникам. Оккупанту предоставили медицинскую помощь, накормили и угостили сигаретами. «Освободитель» уверяет, что на фронт его забрали принудительно и призвал путинских солдат сложить оружие.

Ранее в Сети появилось обращение оккупантов, которые пожаловались на командование. Захватчики сообщили, что их бросают на убой и в ВС РФ никто не дорожит личным составом.