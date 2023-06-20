В Telegram-канале Воздушные силы Украины заявили, что российские оккупанты ночью атаковали нашу страну 35 ударными БПЛА типа Shahed, 32 из которых ликвидировала ПВО, информирует «НБН».

Известно, что захватчики осуществили пуски с северного и южного направлений – Брянской области Российской Федерации и восточного побережья Азовского моря.

Армия Путина хотела нанести удар по военным и инфраструктурным объектам нашей страны, силы противовоздушной обороны работали в большинстве регионов. При этом основным направлением для вражеского обстрела стала Киевская область, где было сбито более 20 иранских беспилотников.

Отметим, что ночью оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львове, где начался пожар.