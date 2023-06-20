В эфире программы «Свобода. Утро» представитель Воздушных сил, комментируя ночную атаку дронами на Украину, заявил, что на сегодня покрыть все направления с помощью ЗРК среднего и большого радиуса, которые у нас есть, невозможно, информирует «НБН».

Игнат объяснил, что системы ПВО сейчас расположены там, где они нужны больше всего и у страны нет достаточного количества вооружения, чтобы создать купол над всей своей территорией, как это сделал Израиль.

Полковник отметил, что старые боевые самолеты, находящиеся на вооружении Украины, не очень эффективны, поэтому для усиления обороны и эффективного отражения вражеских атак нашим защитникам нужны американские истребители F-16.

Ранее Игнат прокомментировал уничтожение вражеских вертолетов, в частности дорогостоящих «Аллигаторов».