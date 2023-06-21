Партизаны движения «АТЕШ» в своем Telegram-канале со слов российского захватчика рассказали, как для армии Путина проходили бои за Пятихатки 19 июня, информирует «НБН».

«Освободитель» рассказал, что боевые действия за село начались с самого утра и уже к обеду в рядах оккупантов было множество раненых. Он отметил, что пришлось сделать семь рейсов туда-обратно, чтобы забрать их с поля боя.

Захватчик видел кишки, переломанные руки и ноги, пробитые головы, кроме того, он потерял близкого сослуживца. По его словам, часть подразделения осталась в окружении ВСУ, остальные путинские солдаты выехали в Мелитополь. Уцелевшие должны были вернуться в Пятихатки за побратимами, но выяснилось, что в этом уже не было нужды.

Ранее пленный оккупант рассказал, как его принудительно бросили воевать под Бахмут. Захватчик пожаловался на голод и отсутствие нормального оснащения.