Оборонное ведомство Украины подсчитало, что за 16 месяцев полномасштабной войны в нашей стране «вторая армия мира» потеряла более 4000 танков.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины в Telegram.

Из-за ликвидации большого количества танков путинских оккупационных сил, россиянам приходится снимать с баз хранения старую технику. В частности, оккупанты берут Т-55, которые были сняты с производства еще 44 года назад.

В ведомстве отметили, что за период «большой войны» с Российской Федерацией защитники уничтожили 120-130 танковых батальонов войск государства-террориста.

Ранее разведка Эстонии подсчитала потери западной техники украинцами в ходе контрнаступления.