В эфире «24 канала» Свитан рассказал, что после начала контратак украинских войск путинские оккупационные силы выбрали тактику удержания линии обороны любой ценой. Эксперт утверждает, что это очень неграмотный ход врага после уничтожение части личного состава подрывом Каховской ГЭС, информирует «НБН».

По словам полковника, ВС РФ подтягивают свои стратегические резервы на Луганское направление, где проводят наступательные операции, чтобы оттянуть на этот участок фронта часть украинских сил.

Свитан считает, что этой тактики захватчики будут придерживаться до 11-12 июля. Пытаясь удержать линию обороны, россияне хотят показать участникам саммита НАТО свою «устойчивость».

Оккупанты будут подтягивать резервы к линии фронта для достижения этой цели, что выводит их силы на удар украинской артиллерии. Эксперт считает, что защитникам грех не воспользоваться возможностью ликвидировать максимальное количество врага и его средств.

Напомним, в Министерстве обороны Украины рассказали, на каких участках фронта есть успехи ВСУ.