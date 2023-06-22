Как информирует «НБН» со ссылкой на «Общественное», об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того он подчеркнул, что не стоит думать, что это контрнаступление будет последним.

По словам Дмитрия Кулебы, стоит мыслить не только этим контрнаступлением. То есть, не нужно смотреть на это контрнаступление, как на последнее и такое, что все решает.

Согласно его словам, Вооруженные силы Украинского государства будут проводить столько контрнаступлений, сколько будет нужно для того, чтобы полностью деоккупировать нашу страну.

Глава украинской дипломатии добавил, что в войне нужно думать на два-три шага вперед.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить украинским защитникам за последние две недели.